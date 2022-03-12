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Глава ГУР запевнив українців: вода у Крим "просто так не піде"

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 14:11
Глава ГУР запевнив українців: вода у Крим просто так не піде
підрив дамби окупантами

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав інформацію про те, що проблема з водою в окупований Крим вирішена – російськими пропагандистськими казками.

Джерело: Буданов, якого цитує ГУР Міноборони

Пряма мова Буданова: "Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок.

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Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде".

Передісторія: Вже під час війни маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов розповів, що російські військовослужбовці знищили дамбу, яка перекривала Північно-Кримський канал.

Теми: розвідкаКримокупаціявода
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