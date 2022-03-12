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Глава ГУР заверил украинцев: вода в Крым "просто так не пойдет"

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 14:11
Глава ГУР заверил украинцев: вода в Крым просто так не пойдет
подрыв дамбы оккупантами

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал информацию о том, что проблема с водой в оккупированный Крым решена – российскими пропагандистскими сказками.

Источник: Буданов, которого цитирует ГУР Минобороны

Прямая речь Буданова: "Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг.

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Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу. Но вода просто не может сама идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет".

Напомним: Уже во время войны марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

Темы: разведкаКрымоккупациявода
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