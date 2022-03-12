Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ГУР заверил украинцев: вода в Крым "просто так не пойдет"

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 15:11
подрыв дамбы оккупантами

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал информацию о том, что проблема с водой в оккупированный Крым решена – российскими пропагандистскими сказками.

Источник: Буданов, которого цитирует ГУР Минобороны

Прямая речь Буданова: "Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг.

Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу. Но вода просто не может сама идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет".

Напомним: Уже во время войны марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: разведкаКрымоккупациявода
powered by lun.ua
Главное сегодня

документГБР сидит в тылу и просит военные премии

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

Все новости...
разведка
ГУР опубликовали данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям
Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР
Во власти России только два человека сейчас выступают за войну – разведка
Последние новости
11:59
Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300 из других стран
11:49
видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов
11:42
Как не стать жертвой торговли людьми за границей – советы ЦПД
11:41
Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро
11:27
Добровольцев ТрО призывают подписать официальные контракты и получить соцгарантии
11:26
Украина получила вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро
11:26
документГБР сидит в тылу и просит военные премии
11:14
Разведка получила список российских оккупантов из Дагестана
11:14
фото, обновленоЛьвов обстреляли из Черного моря, есть пострадавший
11:11
Легкоатлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в мировых соревнованиях
Все новости...