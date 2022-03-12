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Колишнього "вагнерівця" взяли в полон на Запоріжжі

Ірина БалачукСубота, 12 березня 2022, 14:07
Колишнього вагнерівця взяли в полон на Запоріжжі
Колишній "вагнерівець" Дмитро Пустовєтов. Скриншот з відео СБУ

Військовослужбовці ЗСУ взяли у полон колишнього бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер" – він здійснював розвідку в районі села Новоукраїнка, щоб загарбники могли вийти на Херсон з донецького напрямку.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Полонений Дмитро Пустовєтов розповів, що кордон України перетнув 24 лютого.

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Його група рушила в сторону Мелітополя, де вони переночували 2 ночі, після чого мали рухатися на Донецьк. Там окупанти мали зустрітися зі 150-ю дивізією і разом з ними маршем проїхати до водосховища неподалік від Херсона.

По дорозі вороги зупинилися біля села Чернігівка Запорізької області, де Пустовєтов отримав завдання розвідати маршрут. Під селищем Куйбишеве потрапив у полон.

Окупант розповів звичну байку про те, що його керівництво сказало, що "мирне населення буде зустрічати їх з посмішкою на обличчі і що їхнє завдання – звільнити людей від фашистів".

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Полонений заявив, що фашистів в Україні не побачив, а місцеві загарбникам були не раді.  

Для довідки: Дмитро Пустовєтов, 1984 року народження, військовий-контрактник 70 мотострілкового полку, що дислокується в Чеченській республіці, раніше був військовим ПВК "Вагнер", у складі "вагнерівців" воював у Сирії. 

Теми: ЗапоріжжявійнаВагнер
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