Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишнього "вагнерівця" взяли в полон на Запоріжжі

Ірина БалачукСубота, 12 березня 2022, 15:07
Колишній "вагнерівець" Дмитро Пустовєтов. Скриншот з відео СБУ

Військовослужбовці ЗСУ взяли у полон колишнього бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер" – він здійснював розвідку в районі села Новоукраїнка, щоб загарбники могли вийти на Херсон з донецького напрямку.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Полонений Дмитро Пустовєтов розповів, що кордон України перетнув 24 лютого.

Його група рушила в сторону Мелітополя, де вони переночували 2 ночі, після чого мали рухатися на Донецьк. Там окупанти мали зустрітися зі 150-ю дивізією і разом з ними маршем проїхати до водосховища неподалік від Херсона.

По дорозі вороги зупинилися біля села Чернігівка Запорізької області, де Пустовєтов отримав завдання розвідати маршрут. Під селищем Куйбишеве потрапив у полон.

Окупант розповів звичну байку про те, що його керівництво сказало, що "мирне населення буде зустрічати їх з посмішкою на обличчі і що їхнє завдання – звільнити людей від фашистів".

Полонений заявив, що фашистів в Україні не побачив, а місцеві загарбникам були не раді.  

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Для довідки: Дмитро Пустовєтов, 1984 року народження, військовий-контрактник 70 мотострілкового полку, що дислокується в Чеченській республіці, раніше був військовим ПВК "Вагнер", у складі "вагнерівців" воював у Сирії. 

Теми: ЗапоріжжявійнаВагнер
powered by lun.ua
Головне сьогодні

документДБР сидить у тилу і просить військові премії

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську

Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб

Усі новини...
Запоріжжя
Окупована Запорізька АЄС забезпечена електрикою – МАГАТЕ
Окупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів
Евакуаційна колона з Енергодара прибула до Запоріжжя
Останні новини
12:26
Понад 2 млн українців перетнули кордон Польщі з початку повномасштабної війни
12:24
ЗСУ частково знищили та зупинили просування 437 навчального та 26 танкового полку РФ
12:07
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 26 мільйонів – потрібна підтримка
12:02
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України
12:00
Заступник мера Маріуполя про місцеві заводи: все стоїть, запустити це все вже не можна
11:59
Лавров: Москва не допустить передачі Україні С-300 з інших країн
11:49
відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів
11:42
Як не стати жертвою торгівлі людьми за кордоном – поради ЦПД
11:41
Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро
11:27
Добровольців ТрО закликають підписати офіційні контракти і отримати соцгарантії
Усі новини...