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Бывшего "вагнеровца" взяли в плен в Запорожской области

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 14:07
Бывшего вагнеровца взяли в плен в Запорожской области
Бывший "вагнеровец" Дмитрий Пустоветов. Скриншот с видео СБУ

Военнослужащие ВСУ взяли в плен бывшего боевика российской частной военной компании "Вагнер" – он разведывал маршрут в районе села Новоукраинка, чтобы оккупанты могли выйти на Херсон с донецкого направления.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Пленный Дмитрий Пустоветов рассказал, что границу Украины пересек 24 февраля.

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Его группа двинулась в сторону Мелитополя, где они переночевали 2 ночи, после чего должны были двигаться на Донецк. Там оккупанты должны были встретиться со 150-й дивизией и вместе с ними маршем проехать до водохранилища неподалеку от Херсона.

По дороге враги остановились у села Черниговка Запорожской области, где Пустоветов получил задание разведать маршрут. Под поселком Куйбышево попал в плен.

Оккупант рассказал привычную басню о том, что его руководство сказало, что "мирное население будет встречать их с улыбкой на лице и что их задача – освободить людей от фашистов".

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Пленный заявил, что фашистов в Украине не увидел, а местные жители захватчикам были не рады.

Для справки: Дмитрий Пустоветов, 1984 года рождения, военный-контрактник 70 мотострелкового полка, дислоцирующийся в Чеченской республике, ранее был военным ППК "Вагнер", в составе "вагнеровцев" выполнял воевал в Сирии.

Темы: ЗапорожьевойнаВагнер
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