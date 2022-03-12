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Переговори з Путіним в Москві навряд чи можливі – Жовква

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 14:48

В Офісі президента заявили, що прямі переговори Володимира Зеленського і Владіміра Путіна навряд чи можливі.

Як повидомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі Sky News.

"Президент готовий до прямих переговорів з президентом Путіним за посередництва світових лідерів. Ми говоримо про посередництво лідерів в організації таких переговорів", – сказав Жовква.

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Він нагадав, що досі переговори відбувалися між делегаціями України і Росії, була також зустріч міінстрів закордонних справ, але досі ці переговори проходили майже безрезультатно.

Головним досягненням попередніх переговорів він назвав гуманітарні коридори, які працюють на багатьох напрямках.

"Звісно ж, президент не поїде до Москви, але інші варіанти можливі", – сказав Жовква.

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Нагадаємо, керівник держави-агресора Владімір Путін принципово готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але коли завершить "підготовчу роботу"

Теми: ПутінЗеленськийОфіс президентаРосія
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