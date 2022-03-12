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Переговоры с Путиным в Москве вряд ли возможны – Жовква

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 14:48

В Офисе президента заявили, что прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина вряд ли возможны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире Sky News.

"Президент готов к прямым переговорам с президентом Путиным при посредничестве мировых лидеров. Мы говорим о посредничестве лидеров в организации таких переговоров", – сказал Жовква.

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Он напомнил, что до сих пор переговоры проходили между делегациями Украины и России, была также встреча миинстров иностранных дел, но до сих пор эти переговоры проходили почти безрезультатно.

Главным достижением предварительных переговоров он назвал гуманитарные коридоры, работающие по многим направлениям.

"Конечно, президент не поедет в Москву, но другие варианты возможны", – сказал Жовква.

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Как сообщалось, глава государства-агрессора Владимир Путин принципиально готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но когда завершит "подготовительную работу".

Темы: ПутинЗеленскийОфис президентаРосcия
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