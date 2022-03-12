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Ердоган зустрівся з Джемілєвим

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 14:51
Ердоган зустрівся з Джемілєвим
Джемілєв та Ердоган, фото з Facebook Джемілєва

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з одним із лідерів кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.

Джерело: Мустафа Джемілєв у Facebook

Деталі: Лідер кримськотатарського народу та президент Туреччини обговорили питання підтримки України, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, у тому числі щодо загроз для кримськотатарського народу від агресора, питання захисту та допомоги  громадянам  України, які за час війни в Україні  були вимушені виїхати до Туреччини. 

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За попередніми даними турецької сторони, з України до Туреччини виїхало близько 20 тисяч осіб.

Джемілєв подякував Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної  цілісності України, включно з Кримом.

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Джемілєв у пості нагадав, що Ердоган на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму днями сказав, що нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби після окупації Криму Росією дипломатичні інструменти застосовувалися більш дієво.

Теми: Джемілєвкримські татариТуреччинаЕрдоган
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