Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган зустрівся з Джемілєвим

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 15:51
Джемілєв та Ердоган, фото з Facebook Джемілєва

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з одним із лідерів кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.

Джерело: Мустафа Джемілєв у Facebook

Деталі: Лідер кримськотатарського народу та президент Туреччини обговорили питання підтримки України, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, у тому числі щодо загроз для кримськотатарського народу від агресора, питання захисту та допомоги  громадянам  України, які за час війни в Україні  були вимушені виїхати до Туреччини. 

За попередніми даними турецької сторони, з України до Туреччини виїхало близько 20 тисяч осіб.

Джемілєв подякував Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної  цілісності України, включно з Кримом.

Джемілєв у пості нагадав, що Ердоган на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму днями сказав, що нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби після окупації Криму Росією дипломатичні інструменти застосовувалися більш дієво.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Джемілєвкримські татариТуреччинаЕрдоган
powered by lun.ua
Головне сьогодні

документДБР сидить у тилу і просить військові премії

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську

Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб

Усі новини...
Джемілєв
Кандидатуру Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру
Джемілєв просить позбавити РФ права вето в Радбезі ООН
США на саміті "Кримської платформи" представлятиме міністр транспорту
Останні новини
12:41
Велика торрент-платформа заблокує доступ росіянам
12:40
Подоляк похвалив поведінку Мединського на перемовинах і розкритикував Лаврова
12:36
Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"
12:26
Понад 2 млн українців перетнули кордон Польщі з початку повномасштабної війни
12:24
ЗСУ частково знищили та зупинили просування 437 навчального та 26 танкового полку РФ
12:07
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 26 мільйонів – потрібна підтримка
12:02
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України
12:00
Заступник мера Маріуполя про місцеві заводи: все стоїть, запустити це все вже не можна
11:59
Лавров: Москва не допустить передачі Україні С-300 з інших країн
11:49
відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів
Усі новини...