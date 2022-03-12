Эрдоган встретился с Джемилевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Источник: Мустафа Джемилев в Facebook

Детали: Лидер крымскотатарского народа и президент Турции обсудили вопросы поддержки Украины, ситуацию во временно оккупированном Крыму, в том числе угрозы для крымскотатарского народа от агрессора, вопросы защиты и помощи гражданам Украины, которые за время войны в Украине были вынуждены выехать в Турцию.

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По предварительным данным турецкой стороны, из Украины в Турцию за две недели выехало около 20 тысяч человек.

Джемилев поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

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Джемилев в посте апомнил, что Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума на днях сказал, что нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы после оккупации Крыма Россией дипломатические инструменты применялись более действенно.