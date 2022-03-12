Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган встретился с Джемилевым

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 14:51
Эрдоган встретился с Джемилевым
Джемилев и Эрдоган, фото из Facebook Джемилева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Источник: Мустафа Джемилев в Facebook

Детали: Лидер крымскотатарского народа и президент Турции обсудили вопросы поддержки Украины, ситуацию во временно оккупированном Крыму, в том числе угрозы для крымскотатарского народа от агрессора, вопросы защиты и помощи гражданам Украины, которые за время войны в Украине были вынуждены выехать в Турцию.

Реклама:

По предварительным данным турецкой стороны, из Украины в Турцию за две недели выехало около 20 тысяч человек.

Джемилев поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

ВИДЕО ДНЯ

Джемилев в посте апомнил, что Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума на днях сказал, что нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы после оккупации Крыма Россией дипломатические инструменты применялись более действенно.

Темы: Джемилевкрымские татарыТурцияЭрдоган
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Джемилев
Активистов, вывезенных в Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков – Джемилев
Джемилев рассказал, какой вариант предлагала Турция для спасения бойцов с "Азовстали"
Суд оккупантов в Крыму "заключил в тюрьму" Джемилева на два года
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: