Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 15:02
Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна
Мітингувальники в Тбілісі.

Росіяни та білоруси, що проживають у Грузії, влаштували акцію солідарності з Україною у Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Протест провели біля посольства Швейцарії у Тбілісі, де розташована секція інтересів РФ, оскільки посольства Росії в країні немає з часів війни 2008 року. 

Реклама:

Протестувальники прийшли з українськими прапорами та плакатами "Фашиста Путіна - до Гааги", "Ні війні", "Дайте маніяку миш’яку", "Я росіянин і я проти війни", "Путін - тиран і вбивця", гаслами за деокупацію територій Грузії. 

Принесли також білоруські білі-червоно-білі та російські білі-синьо-білі прапори - останні поширюються як символ вільної демократичної Росії. 

Наприкінці акції розгорнули великий український прапор, після чого люди перемістилися під будівлю посольства України у Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, незгодні з політикою РФ росіяни провели акцію також у Вільнюсі.

Зазначимо, у той час як позиція грузинської влади після початку мастшабної війни стала розчаруванням для Києва, у Тбілісі вже неодноразово збиралися багатотисячні мітинги солідарності з Україною. 

Читайте також: "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії.

Теми: ГрузіяРосіяБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Грузія
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Останні новини
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
Усі новини...
Реклама: