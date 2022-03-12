Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна

Росіяни та білоруси, що проживають у Грузії, влаштували акцію солідарності з Україною у Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Протест провели біля посольства Швейцарії у Тбілісі, де розташована секція інтересів РФ, оскільки посольства Росії в країні немає з часів війни 2008 року.

Протестувальники прийшли з українськими прапорами та плакатами "Фашиста Путіна - до Гааги", "Ні війні", "Дайте маніяку миш’яку", "Я росіянин і я проти війни", "Путін - тиран і вбивця", гаслами за деокупацію територій Грузії.

Принесли також білоруські білі-червоно-білі та російські білі-синьо-білі прапори - останні поширюються як символ вільної демократичної Росії.

Наприкінці акції розгорнули великий український прапор, після чого люди перемістилися під будівлю посольства України у Грузії.

Як повідомлялося, незгодні з політикою РФ росіяни провели акцію також у Вільнюсі.

Зазначимо, у той час як позиція грузинської влади після початку мастшабної війни стала розчаруванням для Києва, у Тбілісі вже неодноразово збиралися багатотисячні мітинги солідарності з Україною.

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