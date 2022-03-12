Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 16:02
Мітингувальники в Тбілісі.

Росіяни та білоруси, що проживають у Грузії, влаштували акцію солідарності з Україною у Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Протест провели біля посольства Швейцарії у Тбілісі, де розташована секція інтересів РФ, оскільки посольства Росії в країні немає з часів війни 2008 року. 

Протестувальники прийшли з українськими прапорами та плакатами "Фашиста Путіна - до Гааги", "Ні війні", "Дайте маніяку миш’яку", "Я росіянин і я проти війни", "Путін - тиран і вбивця", гаслами за деокупацію територій Грузії. 

Принесли також білоруські білі-червоно-білі та російські білі-синьо-білі прапори - останні поширюються як символ вільної демократичної Росії. 

Наприкінці акції розгорнули великий український прапор, після чого люди перемістилися під будівлю посольства України у Грузії.

Як повідомлялося, незгодні з політикою РФ росіяни провели акцію також у Вільнюсі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Зазначимо, у той час як позиція грузинської влади після початку мастшабної війни стала розчаруванням для Києва, у Тбілісі вже неодноразово збиралися багатотисячні мітинги солідарності з Україною. 

Читайте також: "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії.

Теми: ГрузіяРосіяБілорусьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

документДБР сидить у тилу і просить військові премії

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську

Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб

Усі новини...
Грузія
Екс-міністр оборони Грузії приїхав воювати пліч-о-пліч з українцями
В уряді Грузії заявили, що війна - не перепона для експорту молочки до РФ
Рішення Грузії торгувати з РФ є мутними домовленостями з агресором – Стефанчук
Останні новини
12:41
Велика торрент-платформа заблокує доступ росіянам
12:40
Подоляк похвалив поведінку Мединського на перемовинах і розкритикував Лаврова
12:36
Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"
12:26
Понад 2 млн українців перетнули кордон Польщі з початку повномасштабної війни
12:24
ЗСУ частково знищили та зупинили просування 437 навчального та 26 танкового полку РФ
12:07
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 26 мільйонів – потрібна підтримка
12:02
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України
12:00
Заступник мера Маріуполя про місцеві заводи: все стоїть, запустити це все вже не можна
11:59
Лавров: Москва не допустить передачі Україні С-300 з інших країн
11:49
відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів
Усі новини...