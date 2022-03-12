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Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 16:02
Митингующие в Тбилиси.

Россияне и белорусы, проживающие в Грузии, организовали акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Протест собрали у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ (полноценного посольства России в стране нет со времен войны 2008 года).

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами "Фашиста Путина - в Гаагу", "Нет войне", "Дайте маньяку мышьяку", "Я россиянин и я против войны", "Путин - тиран и убийца", лозунгами за деоккупацию территорий Грузии.

Принесли также белорусские белые-красно-белые и белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.

В конце акции развернули большой украинский флаг, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.

Как сообщалось, несогласные с политикой Путина россияне провели акцию также в Вильнюсе.

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Отметим, в то время как позиция грузинских властей после начала масштабной войны стала разочарованием для Киева, в Тбилиси уже неоднократно собирались многотысячные митинги солидарности с Украиной.

Читайте также: "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во времена российской агрессии.

Темы: ГрузияРосcияБеларусьвойна
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