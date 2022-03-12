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Макрон і Шольц провели чергову розмову з Путіним, говорили більше години

Субота, 12 березня 2022, 15:14

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 12 березня провели нову розмову з президентом РФ Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В адміністрації Шольца повідомили, що розмова тривала 75 хвилин. 

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"Канцлер і президент Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні та переходу до врегулювання дипломатичним шляхом. Було домовлено не розкривати деталей розмови", - зазначають в офісі канцлера ФРН.

Зазначається, що вранці перед цим Олаф Шольц спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. 

Єлисейський палац ще не оприлюднив комюніке за підсумками розмови.

ВІДЕО ДНЯ

У Кремлі повідомили, що лідери "розглянули питання, пов’язані з опрацьовуваними домовленостями для реалізації відомих вимог РФ щодо України" та що Путін розповідав своїм співрозмовникам про нібито зрив "націоналістичними батальйонами" операцій порятунку цивільного населення, нібито порушення українськими військовими міжнародного гуманітарного права тощо.

Теми: МакронШольцРосія
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