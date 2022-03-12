Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон і Шольц провели чергову розмову з Путіним, говорили більше години

Субота, 12 березня 2022, 16:14

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 12 березня провели нову розмову з президентом РФ Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В адміністрації Шольца повідомили, що розмова тривала 75 хвилин. 

"Канцлер і президент Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні та переходу до врегулювання дипломатичним шляхом. Було домовлено не розкривати деталей розмови", - зазначають в офісі канцлера ФРН.

Зазначається, що вранці перед цим Олаф Шольц спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. 

Єлисейський палац ще не оприлюднив комюніке за підсумками розмови.

У Кремлі повідомили, що лідери "розглянули питання, пов’язані з опрацьовуваними домовленостями для реалізації відомих вимог РФ щодо України" та що Путін розповідав своїм співрозмовникам про нібито зрив "націоналістичними батальйонами" операцій порятунку цивільного населення, нібито порушення українськими військовими міжнародного гуманітарного права тощо.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: МакронШольцРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

відеоЛукашенко каже, що Зеленському треба підписувати угоду, бо Росія "у цій війні не програє"

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

Усі новини...
Макрон
Макрон відповів на критику Зеленського щодо слабкого сигналу про членство в ЄС
Вимоги Путіна щодо України неприйнятні - Макрон
Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни
Останні новини
20:04
Підключити Крим до Запорізької АЕС неможливо – Укренерго
20:04
Зеленський дав меру Мелітополя орден
20:02
США не бачать притоку бійців з Близького Сходу до російських сил
19:54
Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян
19:43
Міністру оборони Британії зателефонував пранкер і видавав себе за Шмигаля
19:40
Через втрати російські льотчики подають рапорти про звільнення – Генштаб
19:38
Куди звертатися, якщо стали свідком викрадення людини окупантом
19:34
Випускники університетів зможуть отримати дипломи в цьому році – рішення Кабміну
19:32
Війська РФ обстріляли притулок для мам і дітей на Луганщині
19:31
Парламент Латвії закликав ООН створити безпольотну зону над Україною
Усі новини...