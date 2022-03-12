Макрон и Шольц провели очередной разговор с Путиным, говорили больше часа

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 12 марта провели новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В администрации Шольца сообщили, что разговор длился 75 минут.

"Канцлер и президент Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине и перехода к урегулированию дипломатическим путем. Было договорено не раскрывать деталей разговора", - отмечают в офисе канцлера ФРГ.

Елисейский дворец еще не опубликовал коммюнике по итогам беседы.

В Кремле сообщили, что лидеры "рассмотрели вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями для реализации известных требований РФ в отношении Украины" и что Путин рассказывал своим собеседникам о якобы срыве "националистическими батальонами" операций спасения гражданского населения, якобы нарушении украинскими военными международного гуманитарного права и т.д. .

Напомним, предыдущий разговор Шольца и Макрона с Путиным состоялся 10 марта.