Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон и Шольц провели очередной разговор с Путиным, говорили больше часа

Суббота, 12 марта 2022, 15:14

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 12 марта провели новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В администрации Шольца сообщили, что разговор длился 75 минут.

Реклама:

"Канцлер и президент Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине и перехода к урегулированию дипломатическим путем. Было договорено не раскрывать деталей разговора", - отмечают в офисе канцлера ФРГ.

Елисейский дворец еще не опубликовал коммюнике по итогам беседы.

В Кремле сообщили, что лидеры "рассмотрели вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями для реализации известных требований РФ в отношении Украины" и что Путин рассказывал своим собеседникам о якобы срыве "националистическими батальонами" операций спасения гражданского населения, якобы нарушении украинскими военными международного гуманитарного права и т.д. .

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, предыдущий разговор Шольца и Макрона с Путиным состоялся 10 марта.

Темы: МакронШольцРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Макрон
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: