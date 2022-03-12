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Окупанти привезли під Миколаїв мобілізованих з ОРДЛО

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 16:14
Віталій Кім

Для відволікання ворог підігнав до Миколаєва насильно мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: голова Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Гонять вже не техніку, так щоб було зрозуміло, а женуть кунги (кузов-фургон-ред.) з людьми. З "ЛНР/ДНР" прості люди, їх взяли, посадили, змусили і притягнули сюди. Вони не те що не вояки.. вони кажуть: ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають.

По суті, це рух для відволікання нашої уваги, але є ще обстріли".

Деталі: За словами Кіма, ситуація у місті стабільна.

Ворог продовжує практику – виїхав у поле, постріляв і назад сховався до населеного пункту, прикриваючись мирним населенням. Українські ж військові не можуть відповідати, стріляючи по власних громадянах, тому обіцяють відповідати в інший спосіб.

Окупанти також почали активно використовувати ботоферми, розганяють фейки, зокрема з українських телефонних номерів. Голова облдержадміністрації закликав не вірити фейкам.

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Теми: Миколаїввійна
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