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Оккупанты привезли под Николаев мобилизованных из ОРДЛО

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 16:14
Виталий Ким

Для отвлечения внимания враг подогнал к Николаеву насильно мобилизированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: глава Николаевской ОВА/ОДА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Гонят уже не технику, так чтоб было понятно а гонят кунги (кузов-фургон –ред.) с людьми. Из "ЛНР/ДНР" обыкновенные люди, их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки.. они говорят: мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают.

По сути это движение для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы".

Детали: По словам Кима, ситуация в городе стабильная.

Враг продолжает практику - выехал в поле, пострелял и обратно спрятался в населенный пункт, прикрываясь мирным населением. Украинские же военные не могут отвечать, стреляя по собственным гражданам, поэтому обещают отвечать иным способом.

Оккупанты также начали активно использовать ботофермы, разгоняют фейки, в том числе с украинских телефонных номеров. Глава облгосадминистрации призвал не верить фейкам.

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Темы: Николаеввойна
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