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З гумдопомогою у Маріуполь відправили церковників, може у них не стрілятимуть – Зеленський

Альона Мазуренко Субота, 12 березня 2022, 15:22
З гумдопомогою у Маріуполь відправили церковників, може у них не стрілятимуть – Зеленський
КОЛОНА АВТОБУСІВ ДО МАРІУПОЛЯ. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський натякнув, що російські загарбники не надто освічені і навіть не розуміють, що таке інсулін чи діабет, тому 12 березня разом із гумконвоєм у Маріуполь поїхали представники церкви, зокрема УПЦ МП.

Джерело: Зеленський під час зустрічі із журналістами 

Пряма мова: "Зараз у Маріуполь ми повезли гумдопомогу - це уже 5-й раз. Їжа, вода, медикаменти...

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Люди навіть не розуміють, що таке інсулін. Стоять люди якісь військові з бородами, якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет. Я не хочу говорити про речі, які пов'язані із етикою, з життям, з дітьми, з памперсами. Про звичайні людські речі.

Ми дуже стримано на це реагуємо, хоча могли б реагувати жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати та давати результат, тому на Маріуполь сьогодні поїхали представники церков.

Ми з ними з'єдналися і вони сказали: "Так, ми поїдемо", тому що до цього конвой розстрілювали російські війська. Поїхали церковники з різних церков. Також там є представники православної церкви, яка пов'язана з російською церквою і якщо вони будуть стріляти і в тих церковників, які з ними пов'язані, тоді у мене уже просто немає слів". 

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Деталі: За словами Зеленського, лише завдяки тому, що у Сумах були іноземні студенти, вдалося вивезти із міста українських жінок, дітей та людей похилого віку. 

Президент натякає, що росіяни не припинили би обстріли, якби там не було іноземців, бо у росіян немає людського відношення до цивільних.

Передісторія: 

  • У Маріуполі російські загарбники вже вбили більш як 1,5 тисячі містян.
  • У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 

Теми: ЗеленськийМаріупольокупація
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