Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З гумдопомогою у Маріуполь відправили церковників, може у них не стрілятимуть – Зеленський

Мазуренко Альона Субота, 12 березня 2022, 16:22
КОЛОНА АВТОБУСІВ ДО МАРІУПОЛЯ. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський натякнув, що російські загарбники не надто освічені і навіть не розуміють, що таке інсулін чи діабет, тому 12 березня разом із гумконвоєм у Маріуполь поїхали представники церкви, зокрема УПЦ МП.

Джерело: Зеленський під час зустрічі із журналістами 

Пряма мова: "Зараз у Маріуполь ми повезли гумдопомогу - це уже 5-й раз. Їжа, вода, медикаменти...

Люди навіть не розуміють, що таке інсулін. Стоять люди якісь військові з бородами, якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет. Я не хочу говорити про речі, які пов'язані із етикою, з життям, з дітьми, з памперсами. Про звичайні людські речі.

Ми дуже стримано на це реагуємо, хоча могли б реагувати жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати та давати результат, тому на Маріуполь сьогодні поїхали представники церков.

Ми з ними з'єдналися і вони сказали: "Так, ми поїдемо", тому що до цього конвой розстрілювали російські війська. Поїхали церковники з різних церков. Також там є представники православної церкви, яка пов'язана з російською церквою і якщо вони будуть стріляти і в тих церковників, які з ними пов'язані, тоді у мене уже просто немає слів". 

Деталі: За словами Зеленського, лише завдяки тому, що у Сумах були іноземні студенти, вдалося вивезти із міста українських жінок, дітей та людей похилого віку. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Президент натякає, що росіяни не припинили би обстріли, якби там не було іноземців, бо у росіян немає людського відношення до цивільних.

Передісторія: 

  • У Маріуполі російські загарбники вже вбили більш як 1,5 тисячі містян.
  • У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 

Теми: ЗеленськийМаріупольокупація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

документДБР сидить у тилу і просить військові премії

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів про альтернативний варіант закриття неба
У нас загинуло близько 1300 військових. У росіян вдесятеро більше – Зеленський
Зеленський виступає за зустріч із Путіним у Єрусалимі 
Останні новини
12:59
Кулеба: Я готовий зустрічатися з Лавровим. Але нехай приїжджає без російських наративів
12:58
Прем’єр Польщі оголосив програму "Антипутінський щит" для дерусифікації економіки
12:48
Росіяни майже вичерпали запас ракет, підприємства ВПК працюють цілодобово – Генштаб
12:41
Велика торрент-платформа заблокує доступ росіянам
12:40
Подоляк похвалив поведінку Мединського на перемовинах і розкритикував Лаврова
12:36
Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"
12:26
Понад 2 млн українців перетнули кордон Польщі з початку повномасштабної війни
12:24
ЗСУ частково знищили та зупинили просування 437 навчального та 26 танкового полку РФ
12:07
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 26 мільйонів – потрібна підтримка
12:02
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України
Усі новини...