Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

С гуммпомощью в Мариуполь отправили церковников, может в них не будут стрелять – Зеленский

Мазуренко Алена Суббота, 12 марта 2022, 16:22
КОЛОННА АВТОБУСОВ В МАРИУПОЛЬ. СКРИНШОТ С ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский намекнул, что российские захватчики не слишком образованные и даже не понимают, что такое инсулин или диабет, поэтому 12 марта вместе с гуммконвоем в Мариуполь отправились представители церкви, в частности УПЦ МП.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами

Прямая речь: "Сейчас в Мариуполь мы повезли гумпомощь - это уже 5-й раз. Еда, вода, медикаменты...

Люди даже не понимают, что такое инсулин. Стоят люди какие-то военные с бородами, какие-то чеченцы, не пропускающие людей. Они даже не понимают, что такое диабет. Я не хочу говорить о вещах, связанных с этикой, с жизнью, с детьми, с памперсами. Об обычных человеческих вещах.

Мы очень сдержанно реагируем на это, хотя могли бы реагировать жестче, но мы должны реагировать так, как оно будет помогать и давать результат, поэтому на Мариуполь сегодня поехали представители церквей.

Мы с ними связались и они сказали: "Да, мы поедем", потому что до этого конвой расстреливали российские войска. Поехали церковники из разных церквей. Также там есть представители православной церкви, которая связана с российской церковью и если они будут стрелять и в церковников, которые с ними связаны, тогда у меня уже просто нет слов".

Детали: По словам Зеленского, только благодаря тому, что в Сумах были иностранные студенты, удалось вывезти из города украинских женщин, детей и пожилых людей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Президент намекает, что россияне не прекратили бы обстрелы, если бы там не было иностранцев, потому что у россиян нет человеческого отношения к гражданским.

Предыстория:

  • В Мариуполе российские захватчики уже убили более 1,5 тысяч горожан.
  • В городе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммпомощь и не допускают эвакуации.

Темы: ЗеленскийМариупольоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

документГБР сидит в тылу и просит военные премии

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал об альтернативном варианте закрытия неба
У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский
Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме
Последние новости
12:48
Русские почти использовали запас ракет, предприятия ВПК работают круглосуточно – Генштаб
12:41
Крупнейшая торрент-платформа заблокирует доступ россиянам
12:36
Путин заявил Шольцу, что предложения Украины на переговорах «нереалистичные»
12:26
Более 2 млн украинцев пересекли границу Польши с начала полномасштабной войны
12:24
ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение 437 учебного и 26 танкового полка РФ
12:07
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 26 миллионов – нужна поддержка
12:02
Норвегия готовится принять до 100 тысяч беженцев из Украины
12:00
Заммэра Мариуполя о местных заводах: все стоит, запустить это все уже нельзя
11:59
Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300 из других стран
11:49
видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов
Все новости...