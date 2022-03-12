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С гуммпомощью в Мариуполь отправили церковников, может в них не будут стрелять – Зеленский

Алена МазуренкоСуббота, 12 марта 2022, 15:22
С гуммпомощью в Мариуполь отправили церковников, может в них не будут стрелять – Зеленский
КОЛОННА АВТОБУСОВ В МАРИУПОЛЬ. СКРИНШОТ С ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский намекнул, что российские захватчики не слишком образованные и даже не понимают, что такое инсулин или диабет, поэтому 12 марта вместе с гуммконвоем в Мариуполь отправились представители церкви, в частности УПЦ МП.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами

Прямая речь: "Сейчас в Мариуполь мы повезли гумпомощь - это уже 5-й раз. Еда, вода, медикаменты...

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Люди даже не понимают, что такое инсулин. Стоят люди какие-то военные с бородами, какие-то чеченцы, не пропускающие людей. Они даже не понимают, что такое диабет. Я не хочу говорить о вещах, связанных с этикой, с жизнью, с детьми, с памперсами. Об обычных человеческих вещах.

Мы очень сдержанно реагируем на это, хотя могли бы реагировать жестче, но мы должны реагировать так, как оно будет помогать и давать результат, поэтому на Мариуполь сегодня поехали представители церквей.

Мы с ними связались и они сказали: "Да, мы поедем", потому что до этого конвой расстреливали российские войска. Поехали церковники из разных церквей. Также там есть представители православной церкви, которая связана с российской церковью и если они будут стрелять и в церковников, которые с ними связаны, тогда у меня уже просто нет слов".

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Детали: По словам Зеленского, только благодаря тому, что в Сумах были иностранные студенты, удалось вывезти из города украинских женщин, детей и пожилых людей.

Президент намекает, что россияне не прекратили бы обстрелы, если бы там не было иностранцев, потому что у россиян нет человеческого отношения к гражданским.

Предыстория:

  • В Мариуполе российские захватчики уже убили более 1,5 тысяч горожан.
  • В городе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммпомощь и не допускают эвакуации.

Темы: ЗеленскийМариупольоккупация
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