С гуммпомощью в Мариуполь отправили церковников, может в них не будут стрелять – Зеленский

Президент Владимир Зеленский намекнул, что российские захватчики не слишком образованные и даже не понимают, что такое инсулин или диабет, поэтому 12 марта вместе с гуммконвоем в Мариуполь отправились представители церкви, в частности УПЦ МП.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами

Прямая речь: "Сейчас в Мариуполь мы повезли гумпомощь - это уже 5-й раз. Еда, вода, медикаменты...

Люди даже не понимают, что такое инсулин. Стоят люди какие-то военные с бородами, какие-то чеченцы, не пропускающие людей. Они даже не понимают, что такое диабет. Я не хочу говорить о вещах, связанных с этикой, с жизнью, с детьми, с памперсами. Об обычных человеческих вещах.

Мы очень сдержанно реагируем на это, хотя могли бы реагировать жестче, но мы должны реагировать так, как оно будет помогать и давать результат, поэтому на Мариуполь сегодня поехали представители церквей.

Мы с ними связались и они сказали: "Да, мы поедем", потому что до этого конвой расстреливали российские войска. Поехали церковники из разных церквей. Также там есть представители православной церкви, которая связана с российской церковью и если они будут стрелять и в церковников, которые с ними связаны, тогда у меня уже просто нет слов".

Детали: По словам Зеленского, только благодаря тому, что в Сумах были иностранные студенты, удалось вывезти из города украинских женщин, детей и пожилых людей.

Президент намекает, что россияне не прекратили бы обстрелы, если бы там не было иностранцев, потому что у россиян нет человеческого отношения к гражданским.

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