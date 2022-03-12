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Зеленський: Тисячі людей загинули, бо РФ ні разу не підтвердила можливість зустрічі

Субота, 12 березня 2022, 16:30

Президент Володимир Зеленський заявив, що за останні два роки жодного разу не чув від російської сторони, що може бути діалог з Україною.

Джерело: Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.

Дослівно: "100% ми знаємо, що буде перемога і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, тієї, яка може бути між нами та РФ. Я хотів би, щоби це сталося, щоби був реально, на практиці, а не на словах розпочатий процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни.

Авжеж 100% початок повинен бути з припинення вогню, ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів - вивезення людей, а також доставку харчів та ліків.

Це правильний людський, дипломатичний, сигнал, з якого завжди починається закінчення війни. В усі нормальні цивілізовані часи так відбувалося, навіть коли була нецивілізована та чи інша війна. 

І ми очікуємо цього процесу і проговорюються процеси закінчення війни. Я радий в принципі вже сигналу з РФ. 

За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. Я жодного разу цього не чув, а ми зверталися навіть не десятки разів, я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, бути посередниками, медіаторами - бути будь-ким, щоб відбулась просто зустріч. 

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Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність. Абсолютно. Повністю". 

За словами Зеленського, зараз російська сторона почала "говорити, а не тільки кидати ультиматуми". 

Він зазначив, що вважає недостатнім залучення західних партнерів України до процесу цих переговорів.

Зеленський дослівно: "Якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні не зможуть після такої кривавої війни. Тому, окрім РФ, ці гарантії безпеки повинні запропонувати й інші лідери".

За словами президента, деяким світовим лідерам, які перебувають на контакті з президентом Росії, передали питання, які проговорюються між російською та українською стороною.

Дослівно Зеленський: "Вони (західні партнери - ред.) це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що й від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимося".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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