Зеленський: Тисячі людей загинули, бо РФ ні разу не підтвердила можливість зустрічі
Президент Володимир Зеленський заявив, що за останні два роки жодного разу не чув від російської сторони, що може бути діалог з Україною.
Джерело: Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.
Дослівно: "100% ми знаємо, що буде перемога і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, тієї, яка може бути між нами та РФ. Я хотів би, щоби це сталося, щоби був реально, на практиці, а не на словах розпочатий процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни.
Авжеж 100% початок повинен бути з припинення вогню, ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів - вивезення людей, а також доставку харчів та ліків.
Це правильний людський, дипломатичний, сигнал, з якого завжди починається закінчення війни. В усі нормальні цивілізовані часи так відбувалося, навіть коли була нецивілізована та чи інша війна.
І ми очікуємо цього процесу і проговорюються процеси закінчення війни. Я радий в принципі вже сигналу з РФ.
За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. Я жодного разу цього не чув, а ми зверталися навіть не десятки разів, я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, бути посередниками, медіаторами - бути будь-ким, щоб відбулась просто зустріч.
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Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність. Абсолютно. Повністю".
За словами Зеленського, зараз російська сторона почала "говорити, а не тільки кидати ультиматуми".
Він зазначив, що вважає недостатнім залучення західних партнерів України до процесу цих переговорів.
Зеленський дослівно: "Якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні не зможуть після такої кривавої війни. Тому, окрім РФ, ці гарантії безпеки повинні запропонувати й інші лідери".
За словами президента, деяким світовим лідерам, які перебувають на контакті з президентом Росії, передали питання, які проговорюються між російською та українською стороною.
Дослівно Зеленський: "Вони (західні партнери - ред.) це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що й від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимося".