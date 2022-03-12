Зеленский: Тысячи людей погибли, потому что РФ ни разу не подтвердила возможность встречи

Президент Владимир Зеленский заявил, что за последние два года ни разу не слышал от российской стороны, что может быть диалог с Украиной.

Источник: Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Дословно: "100% мы знаем, что будет победа и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды, той, которая может быть между нами и РФ. Я хотел бы, чтобы это произошло, чтобы был реально, на практике, а не на словах начат процесс урегулирования, процесс мира, процесс окончания войны.

Да, 100% начало должно быть с прекращения огня, мы все понимаем. Это и позволит, кстати, разблокировать гуманитарные процессы – вывоз людей, а также доставку продовольствия и лекарств.

Это правильный человеческий, дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны. Во все нормальные цивилизованные времена так происходило, даже когда была нецивилизованная та или иная война.

И мы ожидаем этого процесса и проговариваются процессы окончания войны. Я рад в принципе уже сигналу из РФ.

За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. Я ни разу этого не слышал, а мы обращались даже не десятки раз, я все это фиксировал.

Я думаю, что я провел сотню переговоров с лидерами разных государств, которым я давал все возможности быть переговорщиками, быть посредниками, медиаторами – быть кем угодно, чтобы состоялась просто встреча.

Вы должны знать, что все эти тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность. Абсолютно. Полностью".

По словам Зеленского, сейчас российская сторона начала "говорить, а не только бросать ультиматумы".

Он отметил, что считает недостаточным вовлечение западных партнеров Украины в процесс этих переговоров.

Зеленский дословно: "Если мы говорим о пунктах гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры".

По словам президента, некоторым мировым лидерам, находящимся на контакте с президентом России, были переданы вопросы, которые проговариваются между российской и украинской стороной.

Дословно Зеленский: "Они (западные партнеры – ред.) это должны обсуждать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие с точки зрения тех предложений, которые пришли с нашей стороны. Посмотрим".