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Зеленский: Тысячи людей погибли, потому что РФ ни разу не подтвердила возможность встречи

Суббота, 12 марта 2022, 15:30

Президент Владимир Зеленский заявил, что за последние два года ни разу не слышал от российской стороны, что может быть диалог с Украиной.

Источник: Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Дословно: "100% мы знаем, что будет победа и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды, той, которая может быть между нами и РФ. Я хотел бы, чтобы это произошло, чтобы был реально, на практике, а не на словах начат процесс урегулирования, процесс мира, процесс окончания войны.

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Да, 100% начало должно быть с прекращения огня, мы все понимаем. Это и позволит, кстати, разблокировать гуманитарные процессы – вывоз людей, а также доставку продовольствия и лекарств.

Это правильный человеческий, дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны. Во все нормальные цивилизованные времена так происходило, даже когда была нецивилизованная та или иная война.

И мы ожидаем этого процесса и проговариваются процессы окончания войны. Я рад в принципе уже сигналу из РФ.

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За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. Я ни разу этого не слышал, а мы обращались даже не десятки раз, я все это фиксировал.

Я думаю, что я провел сотню переговоров с лидерами разных государств, которым я давал все возможности быть переговорщиками, быть посредниками, медиаторами – быть кем угодно, чтобы состоялась просто встреча.

Вы должны знать, что все эти тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность. Абсолютно. Полностью".

По словам Зеленского, сейчас российская сторона начала "говорить, а не только бросать ультиматумы".

Он отметил, что считает недостаточным вовлечение западных партнеров Украины в процесс этих переговоров.

Зеленский дословно: "Если мы говорим о пунктах гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры".

По словам президента, некоторым мировым лидерам, находящимся на контакте с президентом России, были переданы вопросы, которые проговариваются между российской и украинской стороной.

Дословно Зеленский: "Они (западные партнеры – ред.) это должны обсуждать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие с точки зрения тех предложений, которые пришли с нашей стороны. Посмотрим".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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