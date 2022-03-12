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Зеленський розповів про альтернативний варіант закриття неба

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 17:08

Україна має опрацьовані варіанти постачань протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.

Як відмічає "Європейська правда", про це президент України розповів на брифінгу для іноземних журналістів.

"Існує декілька можливостей  закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто питали – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості",- заявив Зеленський.

За його словами, Україна готова оплатити цю військову техніку. "Ми розуміємо, що декому складно просто віддати – тому ми готові це купити. Ми можемо взяти у кредит, ми готової витягти останні гроші з нашого кредиту і заплатити відразу",- пояснив він.

Аналогічна ситуація – і з поставками військових літаків. "Ми знайшли ті літаки, на які у нас пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які готові бути громадянами нашої держави",- розповідає президент.

"Ми готові займатися транспортуванням, ми готові привезти, ми домовились із країнами, через які це привезти неможливо, але ми домовимося , як їх об’їхати. Отже – ми багато зробили, щоб відповісти на питання альтернатив закриття неба… До цього всі готові, але не ті, хто вирішує ці питання",- резюмує Володимир Зеленський.

Теми: ЗеленськийзброяЄС
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