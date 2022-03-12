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Зеленский рассказал об альтернативном варианте закрытия неба

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 17:08

Украина имеет проработанные варианты поставок противоракетной обороны и самолетов, что должно стать альтернативой закрытию неба силами НАТО.

Как отмечает "Европейская правда", об этом президент Украины рассказал на брифинге для иностранных журналистов.

"Существует несколько возможностей закрыть небо. В частности, можно поставить в Украину противоракетную оборону. И мы не просто призываем сделать это. Украина нашла в нескольких странах мира, где это находится, вплоть до складов. Мы не просто спрашивали – помогите нам, мы спрашивали именно тех, кто имеет эти возможности", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова оплатить данную военную технику. "Мы понимаем, что некоторым сложно просто отдать – поэтому мы готовы это купить. Мы можем взять в кредит, мы готовы извлечь последние деньги из нашего кредита и заплатить сразу", - пояснил он.

Аналогичная ситуация – и с поставками военных самолетов. "Мы нашли те самолеты, на которые у нас пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых быть гражданами нашего государства",- рассказывает президент.

"Мы готовы заниматься транспортировкой, мы готовы привезти, мы договорились со странами, через которые это привезти невозможно, но мы договоримся, как их объехать. Итак – мы многое сделали, чтобы ответить на вопросы альтернатив закрытия неба… К этому все готовы, но не те, кто решает эти вопросы", – резюмирует Владимир Зеленский.

Темы: ЗеленскийоружиеЕС
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