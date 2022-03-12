Російський танк розчавив авто з дитиною у Запорізькій області
Субота, 12 березня 2022, 17:13
У Запорізькій області російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію": загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик.
Джерело: поліція Запорізької області
Деталі: На автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія" з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, та зупинилися на узбіччі.
Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів у палаючій автомашині.
Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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