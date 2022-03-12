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Российский танк раздавил автомобиль с ребенком в Запорожской области

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 16:13

В Запорожской области российские военные преступники танком переехали "Таврию": погибли два взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны и остановились на обочине.

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В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в автомашине.

Полиция устанавливает личности всех погибших.

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Правоохранители начали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Темы: войнаЗапорожская областьполиция
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