Российский танк раздавил автомобиль с ребенком в Запорожской области
Суббота, 12 марта 2022, 16:13
В Запорожской области российские военные преступники танком переехали "Таврию": погибли два взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик.
Источник: полиция Запорожской области
Детали: На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны и остановились на обочине.
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В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в автомашине.
Полиция устанавливает личности всех погибших.
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