Российский танк раздавил автомобиль с ребенком в Запорожской области

В Запорожской области российские военные преступники танком переехали "Таврию": погибли два взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны и остановились на обочине.

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В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в автомашине.

Полиция устанавливает личности всех погибших.

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