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Прикордонники не випустили в Молдову чоловіка, комісованого через "важкі пологи"

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 16:35
Прикордонники не випустили в Молдову чоловіка, комісованого через важкі пологи

Прикордонники відмовили у виїзді в Молдову громадянину України, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прецедент стався у суботу в пункті пропуску "Могилів-Подільський".

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53-річний чоловік пред’явив військовий квиток, у якому значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована 2021 роком.

Зокрема значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині визнала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року  "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом.

Повідомляється, що прикордонники передали мандрівника в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни. 

Винятки робляться, для тих чоловіків, хто має трьох дітей віком до 18 років, тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії, тих, хто опікується особами з інвалідністю.

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
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