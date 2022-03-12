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Пограничники не выпустили в Молдову мужчину, комиссованного из-за "трудных родов"

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 17:35

Пограничники отказали в выезде в Молдавию гражданину Украины, в документах которого значилось, что он комиссован из-за беременности.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Прецедент имел место в субботу в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

53-летний мужчина предъявил военный билет, в котором значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована 2021 годом.

В частности, было указано, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением.

Сообщается, что пограничники передали путешественника в полицию, где теперь должны разобраться неординарный ли это случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

Напомним: Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

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Исключения делаются, для тех мужчин, которые имеют троих детей в возрасте до 18 лет, тех, кто не годен к военной службе и имеет соответствующие документы военно-врачебной комиссии и тех, кто забитится о лицах с инвалидностью.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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