Як врятуватися: для солдатів РФ та Білорусі запрацював UA-сайт з інструкцією

Українська Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників, котрі не бажають воювати проти України.

Джерело: Нацполіція у Telegram

Деталі: Онлайн-ресурс www.defenseua.com допоможе російським та білоруським військовим знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

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Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Розроблений вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ.

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Окремий розділ сайту "твоя кібербезпека" стане у пригоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.