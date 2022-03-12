Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Як врятуватися: для солдатів РФ та Білорусі запрацював UA-сайт з інструкцією

Світлана КізіловаСубота, 12 березня 2022, 17:50

Українська Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників, котрі не бажають воювати проти України.

Джерело: Нацполіція у Telegram

Деталі: Онлайн-ресурс www.defenseua.com допоможе російським та білоруським військовим знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Розроблений вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ.

Окремий розділ сайту "твоя кібербезпека" стане у пригоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаРосіяБілорусьінтернет
powered by lun.ua
Головне сьогодні

документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську

Усі новини...
війна
У Харкові окупантам дали команду стріляти у цивільних – СБУ 
ГУР оприлюднили дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів
Ода до радості. Як Європа та світ складають український іспит
Останні новини
14:15
У НБУ відреагували на ідею Зеленського гарантувати 100% депозитів
14:04
документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують
13:58
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії шлях до членства в ЄС
13:50
У Росії заявили, що YouTube займається тероризмом
13:49
Наслідки війни у Києві: 222 вбитих, з яких 4 дитини, десятки пошкоджених будинків
13:42
На Сумщині 6-річний хлопчик передав ЗСУ квадрокоптер, який отримав на день народження
13:42
Болгарія видворяє одразу 10 дипломатів РФ
13:37
фото"Закрийте небо!": у Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей
13:29
відеоПитання репарацій ми порушуємо на всіх форматах переговорів – Кулеба
13:29
Київщина: Славутич у повній ізоляції, бракує харчів і ліків
Усі новини...