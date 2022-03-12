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Как спастись: для солдат РФ и Беларуси заработал UA-сайт с инструкцией

Светлана КизиловаСуббота, 12 марта 2022, 16:50

Украинская Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков, не желающих воевать против Украины.

Источник: МВД в Telegram

Детали: Онлайн-ресурс www.defenseua.com поможет российским и белорусским военным найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины. В то же время военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

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Сайт доступен на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.

Разработанный веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации.

Кроме этого, на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ, где каждый желающий может сделать денежный перевод.

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Отдельный раздел сайта "твоя кибербезопасность" пригодится украинцам, ведь он содержит основные советы по кибергигиене.

Темы: войнаРосcияБеларусьинтернет
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