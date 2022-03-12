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Как спастись: для солдат РФ и Беларуси заработал UA-сайт с инструкцией

Светлана КизиловаСуббота, 12 марта 2022, 17:50

Украинская Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков, не желающих воевать против Украины.

Источник: МВД в Telegram

Детали: Онлайн-ресурс www.defenseua.com поможет российским и белорусским военным найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины. В то же время военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

Сайт доступен на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.

Разработанный веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации.

Кроме этого, на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ, где каждый желающий может сделать денежный перевод.

Отдельный раздел сайта "твоя кибербезопасность" пригодится украинцам, ведь он содержит основные советы по кибергигиене.

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Темы: войнаРосcияБеларусьинтернет
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