У Харкові окупантам дали команду стріляти у цивільних – СБУ 

Служба безпеки перехопила розмову окупантів під Харковом, де вони розповідають, що їм дали команду стріляти у цивільних.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова окупантів: "Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили".

Деталі: В українському відомстві відзначають, що військові невдачі окупантів змушують їх скаженіти і так відкривається справжнє обличчя "миротворців".

Зокрема, російська армія кидає все більше сил на оточення Харкова, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні.

Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати місто, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.