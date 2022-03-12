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У Харкові окупантам дали команду стріляти у цивільних – СБУ 

Мазуренко Альона Субота, 12 березня 2022, 18:04

Служба безпеки перехопила розмову окупантів під Харковом, де вони розповідають, що їм дали команду стріляти у цивільних. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Пряма мова окупантів: "Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили".

Деталі: В українському відомстві відзначають, що військові невдачі окупантів змушують їх скаженіти і так відкривається справжнє обличчя "миротворців".

Зокрема, російська армія кидає все більше сил на оточення Харкова, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні.

Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати місто, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.

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Теми: ХарківокупаціяРосіявійна
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