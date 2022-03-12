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В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских – СБУ

Алена МазуренкоСуббота, 12 марта 2022, 17:04
В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских – СБУ

Служба безопасности перехватила разговор оккупантов под Харьковом, где они рассказывают, что им дали команду стрелять в гражданских.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь оккупантов: "Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонарем в нашу сторону светили".

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Детали: В украинском ведомстве отмечают, что военные неудачи оккупантов заставляют их беситься и так открывается настоящее лицо "миротворцев".

В частности, российская армия бросает все больше сил на окружение Харькова, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы.

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Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", захотевших штурмовать город, сейчас в живых осталось всего 20-25 человек.

Темы: ХарьковоккупацияРосcиявойна
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