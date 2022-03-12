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Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 17:32

Ще до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, а до кінці  року – стати майже незалежною від російської нафти.

Як відмічає "Європейська правда", про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заяви вив віцепремєр та глава міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Втім, відмовитися від російського газу буде складніше, оскільки Німеччина не має власних потужностей для імпорту зрідженого газу. Відповідні термінали Німеччина лише планує побудувати.

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Габек відзначає, що у планах у влади Німеччини – повна відмова від імпорту енергоносіїв з Росії. Він зазначає, що "розуміє всіх, хто закликає до негайного ембарго через жорстоку агресивну війну Путіна", але наголосив, що "несе відповідальність за всю країну".

Німецький міністр уточнює уряд має враховувати наслідки прийнятих рішень.

"Йдеться не про те, щоб трохи пожертвувати особистим комфортом, а про серйозні скорочення, економічні та соціальні: у разі негайної заборони на імпорт йтиметься про зниження поставок наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втрачають роботу, опалення та електрика у тому числі. Санкції мають бути такими, щоб ми могли вистояти... Але ми працюємо щодня, справді кожен день, а іноді й ніч, щоб знизити залежність від російської нафти, вугілля та газу", - додав Габек.

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Нагадаємо, наразі Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк "Сбербанк".

Канцлер Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Такі дії Берліну, за словами посла в Німеччині Андрія Мельника, є  "ножем у спину" України.

Теми: газНімеччина
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