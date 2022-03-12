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Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 18:32

Уже к осени нынешнего года Германия должна полностью отказаться от угля из РФ, а к концу года – стать почти независимой от российской нефти.

Как отмечает "Европейская правда", об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявления вывел вице-премьер и глава министр экономики Германии Роберт Хабек.

Впрочем, отказаться от российского газа будет сложнее, поскольку у Германии нет собственных мощностей для импорта сжиженного газа. Соответствующие терминалы Германия планирует построить.

Хабек отмечает, что в планах у властей Германии – полный отказ от импорта энергоносителей из России. Он отмечает, что "понимает всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за жестокой агрессивной войны Путина", но подчеркнул, что "несет ответственность за всю страну".

Немецкий министр уточняет правительство и должно учитывать последствия принятых решений.

"Речь идет не о том, чтобы немного пожертвовать личным комфортом, а о серьезных сокращениях, экономических и социальных: в случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимы, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч теряющих работу людей" отопление и электричество в том числе.. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять... Но мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа", - добавил Хабек.

Напомним, в настоящее время Германия является основным государством, которое сопротивляется попыткам Евросоюза наложить санкции на крупнейший российский банк "Сбербанк".

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Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику.

Такие действия Берлина, по словам посла в Германии Андрея Мельника, являются "ножом в спину" Украины.

Темы: газГермания
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