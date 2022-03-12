На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера

Міський голова тимчасово окупованого Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.

Джерело: Заява Тулупова на сайті міськради.

Дослівно: "Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.

Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу".