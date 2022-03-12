На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Субота, 12 березня 2022, 17:43
Міський голова тимчасово окупованого Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.
Джерело: Заява Тулупова на сайті міськради.
Дослівно: "Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.
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Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.
Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу".