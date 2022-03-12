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На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера

Субота, 12 березня 2022, 17:43

Міський голова тимчасово окупованого Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.

Джерело: Заява Тулупова на сайті міськради.

Дослівно: "Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. 

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Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.

Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу".

Теми: Херсонська областьвійнакадри
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