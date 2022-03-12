Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера

Субота, 12 березня 2022, 18:43

Міський голова тимчасово окупованого Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.

Джерело: Заява Тулупова на сайті міськради.

Дослівно: "Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. 

Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.

Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Херсонська областьвійнакадри
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині російські загарбники намагаються створити "комендатури"
Окупанти захопили СІЗО у Херсоні, готують його для ув'язнення містян
Депутат у Генічеську схиляв жителів скоритися окупанту – прокуратура
Останні новини
15:48
відеоПутін зрадів рекордній підтримці війни в Україні серед росіян
15:45
Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"
15:41
Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України
15:33
фотоГеоргіївські стрічки, безкоштовні хот-доги: у Москві проходить мітинг-концерт на підтримку війни
15:22
Росіяни обстріляли лікарню в Лисичанську, але не контролюють Рубіжне – ОВА
15:18
Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав ворогу дані про ЗСУ
15:18
У ЦПЛ спростовують 3 популярні фейки про повітряну тривогу
15:13
Українці обстрілюють ворога набоями з інструкцією, як здатися у полон
15:08
Українців, що живуть у ЄС та США, просять долучатися до мітингів
14:58
Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон
Усі новини...