Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сайте горсовета оккупированного Геническа появилось заявление об отставке мэра

Суббота, 12 марта 2022, 18:43

Мэр временно оккупированного Геническа Александр Тулупов заявил, что вынужден подать в отставку.

Источник: Заявление Тулупова на сайте горсовета.

Дословно: Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку.

Мы все это военное, сложное время делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения. Спасибо всем за сотрудничество, понимание, взаимоотдачу и помощь".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Херсонская областьвойнакадры
powered by lun.ua
Главное сегодня

документ, обновленоГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области российские захватчики пытаются создать "комендатуры"
Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан
Депутат в Геническе склонял жителей покориться оккупанту – прокуратура
Последние новости
14:45
В Киеве уже заработали 400 предприятий
14:44
видеоСБУ отчитывается о задержанных российских информаторах и мошенниках
14:42
Не больше 200 тысяч: Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Проминвестбанка
14:36
Россияне бросились скупать сахар и презервативы
14:27
ЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцев
14:15
В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов
14:04
документ, обновленоГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают
13:58
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии путь к членству в ЕС
13:50
В России заявили, что YouTube занимается терроризмом
13:49
Последствия войны в Киеве: 222 убитых, из которых 4 ребенка, десятки поврежденных домов
Все новости...