На сайте горсовета оккупированного Геническа появилось заявление об отставке мэра

Мэр временно оккупированного Геническа Александр Тулупов заявил, что вынужден подать в отставку.

Источник: Заявление Тулупова на сайте горсовета.

Дословно: Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

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Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку.

Мы все это военное, сложное время делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения. Спасибо всем за сотрудничество, понимание, взаимоотдачу и помощь".