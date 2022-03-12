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81% американців вважають Україну дружньою, а для 70% – Росія – ворог

Альона Мазуренко Субота, 12 березня 2022, 18:10
81% американців вважають Україну дружньою, а для 70% – Росія – ворог

81% американців вважають Україну союзником або дружньою країною, водночас для 70% американців Росія є найбільшим ворогом.

Джерело: The New York Times із посиланням на опитування YouGov

Деталі: Показник дружнього настрою щодо України серед американців вищий, ніж щодо Франції чи Японії, але нижчий за показник Британії, Канади і Австралії.

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Серед 81% американців, які позитивно ставляться до України - 29% називають її союзником.

Водночас, 10% американців не впевнені, чи Україна дружня держава.

Україну однаково позитивно сприймають виборці обох партій – Демократичної та Республіканської.

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При цьому 70% американців вважають, що Росія – ворог. Цей показник більший, ніж у Північної Кореї чи Ірану.

У виданні зазначають, що у вересні 2019 року 36% американців не були впевнені, чи дружня Україна. Лише 41% називав Україну дружньою чи союзником.

YouGov – американська фірма з проведення онлайн-опитувань, яка моніторить погляди американців з 2017 року.

Теми: РосіяСШАопитуванняУкраїна
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