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81% американцев считают Украину дружественной, а для 70% – Россия – враг

Мазуренко Алена Суббота, 12 марта 2022, 19:10

81% американцев считают Украину союзником или дружественной страной, в то же время для 70% американцев Россия является самым большим врагом.

Источник: The New York Times со ссылкой на опрос YouGov

Детали: Показатель дружественного настроения по отношению к Украине среди американцев выше, чем относительно Франции или Японии, но ниже показателя Британии, Канады и Австралии.

Среди 81% американцев, которые положительно относящихся к Украине, - 29% называют ее союзником.

В то же время, 10% американцев еще не уверены, дружественная ли Украина.

Украину одинаково положительно воспринимают избиратели обеих партий – Демократической и Республиканской.

При этом 70% американцев считают, что Россия – враг. Этот показатель больше, чем в Северной Корее или Иране.

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В издании отмечают, что в сентябре 2019 года 36% американцев не были уверены, дружественная ли Украина. Только 41% называл Украину дружеской или союзником.

YouGov – американская фирма по проведению онлайн-опросов, мониторящая взгляды американцев с 2017 года.

Темы: РосcияСШАопросУкраина
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