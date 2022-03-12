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Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині - ГУР

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 18:25

Російські війська розстріляли колону мирних жителів, яка  намагалася евакуюватися з села на Київщині.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Після з'ясування обставин трагедії, виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало.

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Закликаємо всіх громадян, хто опинився у небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи".

Що передувало: У суботу ГУР МОУ повідомило, що 11 березня під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. У повідомленні вказувалося, що "зелений" коридор був погоджений.

Тоді повідомлялося про сімох загиблих, з них - одну дитину. 

Чому це важливо: Питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.

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Теми: Київська областьевакуаціявійнатероризм
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