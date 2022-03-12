Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области - ГУР

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 19:25

Российские войска расстреляли колонну мирных жителей, которая пыталась эвакуироваться из села в Киевской области.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "После выяснения обстоятельств трагедии, оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.

Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути".

Что предшествовало: В субботу ГУР МОУ сообщило, что 11 марта при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. В сообщении указывалось, что "зеленый" коридор был согласован.

Тогда сообщалось о семи погибших, из них - один ребенок.

Почему это важно: Вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению.

Темы: Киевская областьэвакуациявойнатерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

документ, обновленоГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Все новости...
Киевская область
Военные РФ по наводке попали ракетой в продсклад в Киевской области
В Василькове враг уничтожил аэродром, горит склад с боеприпасами – детонируют снаряды
Регионы: Сумы, Чернигов, Николаев и аэропорт Кропивницкого обстреляли, Волноваху захватили
Последние новости
15:22
Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске – ОВА
15:18
Задержан экс-чиновник Фонда госимущества: передавал врагу данные об ВСУ
15:18
В ЦПД опровергают 3 популярных фейка о воздушной тревоге
15:13
Украинцы обстреливают врага патронами с инструкцией, как сдаться в плен
15:08
Украинцев, живущих в ЕС и США, просят приобщаться к митингам
14:58
Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон
14:45
В Киеве уже заработали 400 предприятий
14:44
видеоСБУ отчитывается о задержанных российских информаторах и мошенниках
14:42
Не больше 200 тысяч: Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Проминвестбанка
14:36
Россияне бросились скупать сахар и презервативы
Все новости...