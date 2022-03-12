Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области - ГУР

Российские войска расстреляли колонну мирных жителей, которая пыталась эвакуироваться из села в Киевской области.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "После выяснения обстоятельств трагедии, оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.

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Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути".

Что предшествовало: В субботу ГУР МОУ сообщило, что 11 марта при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. В сообщении указывалось, что "зеленый" коридор был согласован.

Тогда сообщалось о семи погибших, из них - один ребенок.

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Почему это важно: Вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны".

Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению.