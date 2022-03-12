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Зеленський про росіян: Ми живемо, а вони убивають

Субота, 12 березня 2022, 18:46

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейців з проханням закликати своїх політичних лідерів запроваджувати проти Росії такі санкції, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей.

Джерело: Офіс президента.

Дослівно: "У мене постійно запитують в інтервʼю. Як Європа може допомогти Україні?

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Я формулюю питання інакше, а саме: як Європа може допомогти собі?

Бо це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами обʼєднують. Проти нашого уміння жити. Жити, а не вбивати, як російські військові на нашій землі.

Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо. А вони убивають. Ми – 79-ть (дитячих - ред.)  життів. А вони – 79-ть смертей".

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Деталі: Зеленський висловив переконання, що європейці прагнуть зупинити війну так само, як хоче цього кожен українець, і для цього "потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей".

Дослівно: "Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя.

Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни.

Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79-ть дітей і тисячі дорослих! Тисячі за 17-ть днів…

Це все захистить нас. Таких же, як ви. Абсолютно таких же! Ви знаєте це.

І ви знаєте, що ми разом повинні бути у Європейській спільноті. Це надважливо для України. І це надважливо для Європи.

Бо це посилить Європу. Це захистить Європу. Це зупинить війну назавжди.

Це доведе, що 79-ть життів, які були забрані у війні за свободу, не втрачені марно".

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