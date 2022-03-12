Зеленский о россиянах: Мы живем, а они убивают

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с просьбой призвать своих политических лидеров вводить против России такие санкции, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей.

Источник: Офис президента.

Дословно: "У меня постоянно спрашивают в интервью. Как Европа может помочь Украине?"

Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе?

Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как русские военные на нашей земле.

Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем. А они убивают. Мы –79-ть (детских - ред.) жизней. А они – 79 смертей".

Детали: Зеленский убежден, что европейцы стремятся остановить войну так же, как хочет этого каждый украинец, и для этого "нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей".

Дословно: "Нужна такая принципиальность бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь".

Давите на компании в своих странах, чтобы они выходили из России. Чтобы вы косвенно не были спонсорами этой войны.

Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи за 17 дней…

Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете.

И вы знаете, что мы должны быть вместе в Европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для Европы.

Потому что это улучшит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда.

Это докажет, что 79 жизней, которые погасли в войне за свободу, не потеряны впустую".