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Британія відправила гумдопомогу для українських біженців у Молдові

Субота, 12 березня 2022, 21:45

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від жахливого нападу Росії на Україну. Ця поставка гігієнічних наборів та ковдр до Молдови гарантує, що ті, хто найбільше постраждав від конфлікту, отримають необхідну допомогу", - написала вона у своєму Twitter.

Як повідомлялося, 12 березня Молдова попросила ЄС про фінансову допомогу для підтримання рівня життя населення та енергетичної безпеки у зв’язку з економічними викликами, що виникли з початком повномасштабної війни РФ проти України. 

За останніми даними, з 24 лютого з України до Молдови виїхали орієнтовно 300 тисяч людей, з них понад 103 тисячі залишились в країні та понад 4 тисячі офіційно попросили про притулок. 

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що ФРН планує перевезти з Молдови до себе частину українців, які опинилися там через війну, для початку - ймовірно 2500 осіб. 

Теми: Велика Британіягуманітарка
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