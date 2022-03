Британія відправила гумдопомогу для українських біженців у Молдові

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від жахливого нападу Росії на Україну. Ця поставка гігієнічних наборів та ковдр до Молдови гарантує, що ті, хто найбільше постраждав від конфлікту, отримають необхідну допомогу", - написала вона у своєму Twitter.

We are providing vital humanitarian aid to those fleeing Russia’s horrific attack on Ukraine.



This shipment of hygiene kits and blankets to Moldova will ensure that those most affected by the conflict receive the crucial help they need. 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/jf4TEAZAbT