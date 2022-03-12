Британия отправила гуманитарную помощь для украинских беженцев в Молдове

Великобритания отправила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев, выехавших туда из-за войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы оказываем жизненно важную гуманитарную помощь тем, кто спасается от ужасного нападения России на Украину. Эта поставка гигиенических наборов и одеял в Молдову гарантирует, что наиболее пострадавшие от конфликта получат необходимую помощь", - написала она в своем Twitter.

We are providing vital humanitarian aid to those fleeing Russia’s horrific attack on Ukraine.



This shipment of hygiene kits and blankets to Moldova will ensure that those most affected by the conflict receive the crucial help they need. 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/jf4TEAZAbT — Liz Truss (@trussliz) March 12, 2022

Как сообщалось, 12 марта Молдова попросила ЕС о финансовой помощи для поддержки уровня жизни населения и энергетической безопасности в связи с экономическими вызовами, возникшими с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

По последним данным, с 24 февраля из Украины в Молдову выехали ориентировочно 300 тысяч человек, из них более 103 тысяч остались в стране и более 4 тысяч официально попросили об убежище.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ планирует перевезти из Молдовы к себе часть оказавшихся там в результате войны украинцев, для начала - вероятно 2500 человек.