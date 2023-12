Британия отправила гуманитарную помощь для украинских беженцев в Молдове

Великобритания отправила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев, выехавших туда из-за войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы оказываем жизненно важную гуманитарную помощь тем, кто спасается от ужасного нападения России на Украину. Эта поставка гигиенических наборов и одеял в Молдову гарантирует, что наиболее пострадавшие от конфликта получат необходимую помощь", - написала она в своем Twitter.

Реклама:

We are providing vital humanitarian aid to those fleeing Russia’s horrific attack on Ukraine.



This shipment of hygiene kits and blankets to Moldova will ensure that those most affected by the conflict receive the crucial help they need. 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/jf4TEAZAbT