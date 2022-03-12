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Російські війська частково розікрали та взяли під контроль гумдопомогу для Маріуполя

Субота, 12 березня 2022, 21:56

Гуманітарний конвой, що вирушив із Запоріжжня до Маріуполя, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Деталі: Згідно з інформацією, гумконвой на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

У Токмаку росіяни взяли гумконвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Станом на 22:00 попри важку дорогу гуманітарна допомога продовжує свій рух до Маріуполя, де в блокаді перебуває 400 тисяч людей, повідомили в Маріупольській міськраді. 

Деталі: Згідно з інформацією, караван, в якому більше 60 одиниць транспорту, проїхав більшу частину погодженого маршруту. У складі гуманітарної допомоги 90 тонн продовольства та медикаментів, а також майже 50 автобусів для початку евакуації мирного населення Маріуполя.

Дослівно: "За доставку гуманітарної допомоги відповідає Донецька обласна військово-цивільна адміністрація та Маріупольська міська рада. Просимо довіряти виключно перевіреній офіційній інформації про пересування каравану".

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Теми: ЗапоріжжяМаріупольгуманітарка
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