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Российские войска частично разворовали и взяли под контроль гумпомощь для Мариуполя

Суббота, 12 марта 2022, 20:56

Гуманитарный конвой, отправившийся из Запорожья в Мариуполь, на каждом блок-посте в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Детали: Согласно информации, гумконвой на всем пути следования, контролируемый российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, которые насильственно изымали продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

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В Токмаке россияне взяли гумконвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

По состоянию на 22:00, несмотря на тяжелую дорогу, гуманитарная помощь продолжает свое движение в Мариуполь, где в блокаде находится 400 тысяч человек, сообщили в Мариупольском горсовете.

Детали: Согласно информации, караван, в котором более 60 единиц транспорта, проехал большую часть согласованного маршрута. В составе гуманитарной помощи 90 тонн продовольствия и медикаментов, а также около 50 автобусов для начала эвакуации мирного населения Мариуполя.

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Дословно: "За доставку гуманитарной помощи отвечает Донецкая областная военно-гражданская администрация и Мариупольский городской совет. Просим доверять исключительно проверенной официальной информации о передвижении каравана".

Темы: ЗапорожьеМариупольгуманитарка
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