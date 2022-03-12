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Путін може атакувати якусь з країн НАТО – Боррель

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 20:55

Країнам ЄС не варто провокувати Путіна, адже він може розширити свою військову діяльність, напавши на одну з країн-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву голова європейської дипломатії Жозеп Боррель зробив у інтерв’ю CNN Turk.

"З одного боку, ми намагаємося підтримати Україну, з іншого — ми намагаємось запобігти великій війні. Ніхто не повинен виправдовуватись перед Путіним. Тому що може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або іншої. Є серйозні побоювання. Путін продовжуватиме атакувати, і нам потрібно обмежити атаки. Ми маємо ізолювати Росію від міжнародної спільноти, ми маємо підтримувати Україну",— заявив Боррель.

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Також він прокоментував українську заявку на членство у ЄС, заяввиши, що де-факто процесс прийому України вже запущено.

"Україна попросила про  членство і ми негайно відповіли позитивно. Так, ми говоримо, що Україна належить до європейської родини. Це очевидний факт, - і географічний, і історичний. Так, існують деякі процедури (для набуття членства у ЄС), але ми почали цей процесс",- заявив він.

Нагадаємо, напередодні Жозеп Боррель вкотре зробив передчасну обіцянку щодо військової допомоги Україні. На саміті ЄС у Версалі Боррель створив чітке враження, що серед лідерів є згода використати ще 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру (EPF) — фонду військової допомоги — для допомоги Україні в її боротьбі проти вторгнення Росії.

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Але згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявили, що збільшення допомоги на 500 мільйонів євро не було частиною їхніх обговорень. І про це не згадано у підсумковій заяві лідерів.

Теми: ПутінНАТОвійнаЄС
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