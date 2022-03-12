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Путин может атаковать какую-либо из стран НАТО – Боррель

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 20:55

Странам ЕС не следует провоцировать Путина, ведь он может расширить свою военную деятельность, напав на одну из стран-членов НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал в интервью CNN Turk.

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой — мы стараемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать. атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", - заявил Боррель.

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Также он прокомментировал украинскую заявку на членство в ЕС, заявив, что де-факто процесс приема Украины уже запущен.

"Украина попросила о членстве и мы немедленно ответили положительно. Да, мы говорим, что Украина принадлежит к европейской семье. Это очевидный факт, - и географический, и исторический. Да, существуют некоторые процедуры (для обретения членства в ЕС), но мы начали этот процесс",- заявил он.

Напомним, накануне Жозеп Боррель в очередной раз сделал преждевременное обещание по военной помощи Украине. На саммите ЕС в Версале Боррель создал четкое впечатление, что среди лидеров есть согласие использовать еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF) — фонда военной помощи для помощи Украине в ее борьбе против вторжения России.

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Но впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявили, что увеличение помощи на 500 миллионов евро не было частью их обсуждений. 

Темы: ПутинНАТОвойнаЕС
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