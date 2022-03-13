Українців закликають не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі

Можливості прикордонних воєводств Польщі, а також столиці, вже майже вичерпані.

Як повідомляє "Європейська правда" про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Я хочу звернутися до українців, які прибувають через причини війни до Польщі, щоб вони не залишалися у при кордонних регіонах – це воєводства Прикарпатське, Люблінське, Малопольське а також столичне Мазовецьке, а переїжджали в інші регіони, де є вся необхідна інфраструктура, підготовлена органами місцевого самоврядування та центральної влади",- заявив посол.

За словами Дещиці, "велика концентрація осіб в прикордонних воєводствах створює певне напруження у суспільстві та складності у наданні допомоги".

Нагадаємо, станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона біженців з України.

Загалом, за даними агентства ООН у справах біженців, близько 2,5 мільйонів людей втекли з України після вторгнення Росії два тижні тому, а ще два мільйони виявилися внутрішньо переміщеними через війну.