Украинцев призывают не оставаться в пограничных воеводствах Польши

Возможности пограничных воеводств Польши, а также столицы уже почти исчерпаны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Я хочу обратиться к украинцам, которые прибывают из-за причин войны в Польшу, чтобы они не оставались в приграничных регионах – это воеводства Прикарпатское, Люблинское, Малопольское а также столичное Мазовецкое, а переезжали в другие регионы, где есть вся необходимая инфраструктура, подготовленная органами местного самоуправления и центральной власти", - заявил посол.

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По словам Дещицы, "большая концентрация лиц в пограничных воеводствах создает определенное напряжение в обществе и сложности в оказании помощи".

Напомним, по состоянию на 11 марта в Польшу выехали уже более 1,5 миллионов беженцев из Украины.

В целом, по данным агентства ООН по делам беженцев, около 2,5 миллионов человек покинули Украину после вторжения России две недели назад, а еще два миллиона оказались внутренними переселенцами.