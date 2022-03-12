Альтернатива закриттю неба, $200 млн від США, Німеччина не купуватиме нафту в РФ: новини дня

Білорусь перекидає війська на кордон України, каже про "ротацію"; воювати за Україну зголосилися понад 600 чехів; ексзаступниця генсека НАТО не вірить в успіх російського наступу на Київ; Зеленський розповів про альтернативний варіант закриття неба; Макрон і Шольц провели чергову розмову з Путіним, говорили більше години; американські посадовці зацікавились яхтою за $700 млн в Італії, що ймовірно належить Путіну; Американські посадовці зацікавились яхтою за $700 млн в Італії, що ймовірно належить Путіну; США розглядають можливість надання Україні систем ППО; Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України; в Естонії пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою та зійшов з рейок.

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Сімнадцята доба війни

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Триває сімнадцята доба війни Росії проти України. Білорусь перекидає війська на кордон України, каже про "ротацію".

Воювати за Україну зголосилися понад 600 чехів.

Прем’єр Хорватії каже про загрозу для всього ЄС через безпілотник, що долетів до Загреба непоміченим.

ВІДЕО ДНЯ

Ексзаступниця генсека НАТО не вірить в успіх російського наступу на Київ.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх світових лідерів із проханням допомогти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого напередодні викрали російські окупанти.

Також він повідомив, що Україна має опрацьовані варіанти постачань протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.

Президент України каже, що потрібні реальні гарантії безпеки від серйозних країн та наших сусідів.

В ООН заявили про відсутність доказів наявності "біолабораторій США в Україні".

Ватикан закликає РФ припинити війну та пропонує посередництво.

Під посольством РФ у Вільнюсі протестують проти війни опозиційні росіяни. Також росіяни і білоруси вийшли на протест проти війни Путіна у Грузії.

Про переговори з Путіним

За словами заступник глави Офісу президента України Ігора Жовкви, переговори з Путіним в Москві навряд чи можливі.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 12 березня провели нову розмову з президентом РФ Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

Потім вони зателефонували Зеленському. Президент України розповів, що говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Він попросив партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя.

Сторони також обговорили перспективи мирних перемовин.

Тим часом, Азербайджан пропонує себе в якості площадки для переговорів України та РФ.

Щодо санкцій проти агресора

Керівництво Верховної Ради просить внести Росію до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

В Італії арештували яхту російського олігарха Мельниченка за 530 млн євро. Американські посадовці також зацікавились яхтою за $700 млн в Італії, що ймовірно належить Путіну.

США запровадили нові санкції проти РФ, пов’язані з Північною Кореєю.

Президенти США та України узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

А Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ.

Нагадаємо, наразі Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк "Сбербанк".

МЗС України закликає заблокувати пропагандистські ресурси Росії.

В РФ використовують Сербію для польотів в Європу в обхід санкцій ЄС.

Озброєння для України

Адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.

Сполучені Штати виділять Україні додаткові $200 млн.

Обіцянка Борреля подвоїти військову допомогу Україні, за даними Politico, виявилась передчасною.

Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України.

Інше: дружні американці, Польща збільшує війська

Польща збільшує військові витрати та чисельність армії.

Північна Македонія надає громадянам України тимчасовий притулок.

Макрон засудив Британію за погану допомогу біженцям з України.

Молдова просить ЄС про фінансову допомогу через труднощі, зумовлені війною в Україні.

Франція: у пропутінського кандидата у президенти влучили яйцем.

Серед американців оцінка України як "дружньої" досягла рекордних показників: опитування.

Чехія просить ЄС про допомогу з розміщенням біженців з України.

В Естонії пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою та зійшов з рейок, 8 постраждалих.

Це лише частина цікавих новин 12 березня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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