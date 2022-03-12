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"Північні котики" знищили ракетний підрозділ росіян, який обстрілював Чернігів

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 23:17
частина знищеної техніки окупантів

Захисники Чернігова звітують про знищення значної кількості бронетанкової та автомобільної техніки противника, а також підроздіу окупантів, який обстрілював місто з ракетних установок.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили оборони ОК "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських  окупаційних військ.

За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.

Захоплена техніка противника поповнила  українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.

Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову".

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Теми: Чернігівська областьвійна
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