"Північні котики" знищили ракетний підрозділ росіян, який обстрілював Чернігів

Захисники Чернігова звітують про знищення значної кількості бронетанкової та автомобільної техніки противника, а також підроздіу окупантів, який обстрілював місто з ракетних установок.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили оборони ОК "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.

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За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.

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Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову".