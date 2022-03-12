"Северные котики" уничтожили ракетное подразделение россиян, которое обстреливало Чернигов

Защитники Чернигова отчитываются об уничтожении значительного количества бронетанковой и автомобильной техники противника, а также подразделении кафиров, которое обстреливало город из ракетных установок.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Силы обороны ОК "Північ" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.

Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен.

Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.

Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову".