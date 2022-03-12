Чехія просить ЕС про допомогу з розміщенням біженців з України

Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла, що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.

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"Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями", - зазначила вона.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей.

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"Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах", - сказала Якубкова.

За її словами, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них 30% осіли у Празі, 12% - у Південній Моравії, близько 10% - у Центральній Богемії.



Напередодні у Чехії схвалили законодавство щодо прав і можливості українських біженців.

Польські Варшава і Краків днями також повідомили, що фактично вичерпали всі наявні можливості для поселення українців.