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Чехія просить ЕС про допомогу з розміщенням біженців з України

Субота, 12 березня 2022, 23:22

Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла, що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.

"Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями", - зазначила вона.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка. 

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей. 

"Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах", - сказала Якубкова. 

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За її словами, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них 30% осіли у Празі, 12% - у Південній Моравії, близько 10% - у Центральній Богемії. 

Напередодні у Чехії схвалили законодавство щодо прав і можливості українських біженців. 

Польські Варшава і Краків днями також повідомили, що фактично вичерпали всі наявні можливості для поселення українців. 

Теми: ЧехіяУкраїнавійна
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