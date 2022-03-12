Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія просить ЕС про допомогу з розміщенням біженців з України

Субота, 12 березня 2022, 22:22

Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла, що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.

Реклама:

"Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями", - зазначила вона.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка. 

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей. 

ВІДЕО ДНЯ

"Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах", - сказала Якубкова. 

За її словами, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них 30% осіли у Празі, 12% - у Південній Моравії, близько 10% - у Центральній Богемії. 

Напередодні у Чехії схвалили законодавство щодо прав і можливості українських біженців. 

Польські Варшава і Краків днями також повідомили, що фактично вичерпали всі наявні можливості для поселення українців. 

Теми: ЧехіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: